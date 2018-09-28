Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 110,00120,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0085,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0034,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg47,0057,00Antep fıstığı (meverdi iç) Kg 90,00 100,00 Nohut (naturel)Kg 2,503,30Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,291,37 Ekmeklik buğdayKg1,071,32Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,352,40Beyaz arpaKg1,031,04
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