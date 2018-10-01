Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 103-135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 35,3035,30Antep fıstığı (yaş)Kg19,8419,84Antep fıstığı (kavlak)Kg35,5340,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg48,5067,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg90,00108,00Antep fıstığı (boz iç)Kg 103,00135,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg70,0095,00Ceviz içiKg40,5041,00Badem içi (tatlı)Kg37,0037,00Kuru üzüm (siyah)Kg11,00 16,00Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg15,0020,00Kırmızı kabuklu mercimekKg2,222,53Nohut (naturel) Kg3,203,20Mısır Kg1,061,06Buğday Kg1,081,40Bulgur (köftelik)Adet1,931,93
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