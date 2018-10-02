GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 80,0080,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,50 38,50 Antep fıstığı (kavlak)Kg39,37 43,00Antep fıstığı içi (kavlak-elek altı)Kg26,0026,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-elek altı)Kg23,0026,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg 50,0050,00Badem (kabuklu)Kg10,8010,80Dana eti (karkas)Kg28,2528,25Buğday Kg1,001,36Arpa Kg1,001,09Bulgur (pilavlık)Kg1,50 1,50 Bulgur (köftelik)Kg1,35 1,46 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,502,50Nohut (naturel)Kg3,003,00
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