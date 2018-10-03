Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 107-109 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 107,00109,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,00 38,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg17,2221,41Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg99,0099,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg92,5092,50Ceviz (kuru-kabuklu)Kg 22,9922,99Ay çekirdeği içi Kg4,208,81Pamuk tohumu küspesiKg1,701,70Zeytinyağı (naturel) Kg15,0015,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,412,51Bulgur (pilavlık)Kg1,50 1,50 Bulgur (köftelik)Kg1,35 1,46 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,502,50Kırmızı mercimek (iç)Kg3,563,60Nohut (8 mm)Kg3,504,61Nohut (naturel)Kg3,003,80Fasulye (dermason)Kg6,506,50Bulgur (pilavlık)Kg1,702,22Bulgur (köftelik)Kg1,602,22Buğday (aşurelik)Kg1,801,80Buğday Kg1,05
1,27Pirinç (baldo)Kg4,36
4,60
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