Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 105,00105,00Antep fıstığı (meverdi iç)Kg105,00105,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg19,7519,75Buğday (sert)Kg1,27 1,27 Buğday Kg1,22 1,23 Arpa Kg 1,001,00Pirinç (baldo)Kg4,84 6,65 Un Kg1,35 1,40 Razmol Kg1,131,16İrmik (paketli)Kg1,65 2,31 Makarna (paketli)Kg1,56 2,40 Bulgur (pilavlık)Kg1,95 2,30Kırmızı mercimek (iç)Kg3,65 3,70 Mercimek (yeşil)Kg4,38 4,38 Nohut (9 mm)Kg6,85 6,85 Nohut (8 mm)Kg4,95 4,95 Nohut (naturel)Kg3,003,00Fasulye (dermason)Kg6,78 6,78
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