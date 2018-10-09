Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 123-125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 123,00125,00Buğday (sert)Kg1,151,33Buğday Kg1,051,36ArpaKg1,001,00Mısır Kg1,061,08Nohut (naturel)Kg 3,023,20Zeytinyağı (naturel)Kg10,0010,00Dana eti (karkas)Kg26,7527,03
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