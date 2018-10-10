Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 128 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 36,6836,99Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg52,0058,91Antep fıstığı (boz iç)Kg128,00128,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg77,00100,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg91,45107,00Siirt fıstığı (yaş-çöplü)Kg 9,759,75Ceviz içiKg49,0055,00Badem içi (tatlı)Kg59,8559,85Nohut (naturel) Kg3,003,00Buğday Kg1,20 1,30MısırKg1,051,05Pirinç (baldo)Kg4,154,45
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