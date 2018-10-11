Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 134-138 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 31,0036,47Antep fıstığı (yaş)Kg20,0020,00Antep fıstığı (kavlak)Kg35,9140,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg50,0054,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00100,00Antep fıstığı (boz iç)Kg 134,00138,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00Badem (kabuklu) Kg12,2513,00Dana eti (karkas)Kg26,7327,50Zeytinyağı (ham) Kg14,9815,50Nohut (naturel) Kg2,405,83Mercimek (yeşil)Kg4,384,80Nişasta (buğday)Kg2,405,20Mısır Kg1,011,13Buğday Kg1,011,36Bulgur (köftelik)Kg2,422,42
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