Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 79,50-80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg79,5080,00SumakKg21,0021,00Nohut (naturel) Kg3,203,20Dökme makarnaKg1,942,17UnKg1,202,09Buğday Kg1,121,12Arpa (2. kalite)Kg0,900,90
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