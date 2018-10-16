Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 103,00103,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,0061,00Antep fıstığı (kavlak 2. kalite)Kg30,0030,00Bezelye (taze)Kg3,003,00BaklaKg4,004,00Nohut naturel Kg 5,005,00Kırmızı mercimek (iç 1+1)Kg3,303,30Kırmızı mercimek (iç)Kg3,853,85Buğday (yumuşak)Kg1,241,24Buğday Kg1,101,34Arpa Kg1,051,05Bulgur (pilavlık)Kg1,652,45BulgurKg1,051,05Bulgur (köftelik)Kg2,452,45
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