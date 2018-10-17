GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 120,00135,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,4737,51 Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg49,0049,00Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)Kg61,0061,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg95,0095,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 89,0091,00BuğdayKg1,161,36İrmik (paketli)Kg2,062,10Makarna (paketli)Kg1,902,06
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