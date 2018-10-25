Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 87,50 87,50 Kuru üzüm (Besni)Kg14,0014,00Kuru üzüm (siyah)Kg1,58 2,00Buğday (aşurelik)Kg2,30 2,55 Şehriye (arpa)Kg2,04 2,04 Makarna Kg 2,04 2,22Buğday (sert)Kg1,261,26Buğday Kg1,09 1,21Arpa Kg1,001,00
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