Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 4,80 - 4,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg 1,17 1,25 Buğday (sert)Kg1,34 1,34 Mısır Kg1,04 1,04 Mısır (patlatmalık)Kg3,30 3,30 Mısır (organik)Kg1,301,30Pirinç (baldo) Kg 5,275,65Un Kg2,222,22Bulgur (pilavlık) Kg2,422,42Bulgur (köftelik)Kg2,422,45Kırmızı mercimek (iç)Kg3,65
3,65
Yeşil mercimek Kg4,804,90Nohut (8 mm) Kg 4,66
4,66
Fasulye (dermason)Kg6,96
6,96
Kabak çekirdeği (çiğ)Kg10,0011,53Ayçiçek yağı (rafine)Kg 5,19
6,74Soya küspesi Kg3,85 4,90
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