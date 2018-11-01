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Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

Yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00150,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,00 37,04Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg48,0067,25 Antep fıstığı (kavrulmuş - elekaltı)Kg35,0038,00Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,00145,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg97,0097,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg90,10 105,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,00105,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg70,07 93,70Antep fıstığı içi (kırık)Kg39,0039,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg49,0066,66Ceviz içi (ekstra)Kg49,0949,09Ceviz içi Kg48,0048,00Badem içi (tatlı)Kg55,0055,00Kuru üzüm (Besni)Kg13,0019,00Kuru üzüm (siyah)Kg11,0018,00Sade yağKg67,0067,00Cevizli sucuk Kg15,0015,00Pestil (üzüm)Kg7,007,00Nohut (naturel)Kg2,502,50Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg2,002,00

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB

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