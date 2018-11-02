Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0035,50Antep fıstığı (kavlak)Kg36,2548,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş - elekaltı)Kg26,0026,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0053,00Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00100,00Antep fıstığı içi (kırmızı iç)Kg80,0083,25Antep fıstığı içi (sıra içi)Kg50,0050,00Fındık içi Kg32,7532,75Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,0018,00Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg10,0010,00Badem (kabuklu)Kg7,509,10Badem içi (tatlı)Kg56,1056,10Ay çekirdeği (çiğ) Kg10,3810,38Kuru üzüm (Besni) Kg11,0017,50Kuru üzüm (siyah) Kg10,0016,00Yer fıstığı (kabuklu) Kg10,2510,25Kırmızı biber (pul) Kg11,0012,00Nane (kuru) Kg7,0012,00Nohut (naturel) Kg2,423,84Kuzu eti (gövde) Kg36,0039,15Düve eti Kg23,0026,00Kekik Kg10,0014,00Kimyon Kg11,0011,00Sumak Kg8,5012,00Bulgur (köftelik) Kg1,602,25Buğday Kg1,051,40Mısır Kg0,920,91
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