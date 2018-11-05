Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 58-60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra)Kg41,0041,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu yaş)Kg25,1025,10Antep fıstığı içi (çıtlak - kavlak)Kg58,0058,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,0060,00Antep fıstığı (boz iç)Kg116,27116,27Antep fıstığı (kavrulmuş iç)Kg87,3087,30Antep fıstığı (Meverdi iç)Kg90,0090,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg32,7532,75Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,0018,00Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg84,0084,00Karışık çerezKg36,9636,96Ceviz içiKg40,0042,54Kabuklu ceviz (kuru) Kg21,5028,50Buğday Kg1,111,50ArpaKg1,021,05Nohut (naturel)Kg 2,40 3,00
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