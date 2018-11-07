Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 123,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz kavlak)Kg40,0043,25Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,9937,51Antep fıstığı (boz iç) Kg123,50123,50Dana eti (karkas) Kg24,1427,03Sığır eti Kg20,50 22,65
BuğdayKg1,101,33Arpa Kg1,001,00Kepek (buğday)Kg0,690,88Buğday(kırık) Kg0,710,81
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