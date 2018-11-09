Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,00 37,51Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg48,0055,00Antep fıstığı (boz iç) Kg100,00110,00 Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg84,00
100,00Antep fıstığı (meverdi)Kg95,0095,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg105,00105,00Badem içi (tatlı)Kg58,12 58,12 Buğday Kg1,101,14
ArpaKg1,001,00Pirinç (baldo)Kg4,90 6,08
Pirinç (dökme)Kg3,25 3,71İrmik (paketli)Kg2,03 2,20Makarna (paketli)Kg2,13
2,30Kırmızı mercimek (iç)Kg3,553,55Nohut (8 mm) Kg4,504,50Nohut (naturel)Kg3,393,39Barbunya Kg7,707,70
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