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Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 11:44 | Son Güncelleme

Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg87,00 87,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0033,00Antep fıstığı (kavlak)Kg56,0056,00Nohut (naturel)Kg 2,64 2,64Buğday Kg1,14 1,30 Mısır Kg1,02 1,02

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borsa Gaziantep GTB

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