FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-128 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-128 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00 128,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,51 37,51 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,00 57,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg93,02 99,50Antep fıstığı içi (meverdi)Kg92,0092,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg39,9950,00Ceviz kabuklu (kuru)Kg17,0017,00Badem içi ekstra (tatlı)Kg54,9955,00Soya küspesi Kg3,754,35 Dana eti (karkas)Kg27,0027,00Kuzu eti (gövde)Kg36,0036,50Barbunya Kg9,34
9,64Fasulye (dermason)Kg6,84 6,84
Nohut (8mm)Kg4,34 4,35 Nohut (naturel)Kg2,502,50kırmızı mercimek (iç)Kg3,553,55

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB

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