Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 63 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle :
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg63,00 63,00Antep fıstığı (meverdi)Kg86,5087,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,00 75,00Antep fıstığı içi (çıtlak-kavrulmuş)Kg48,0048,00Dana eti (karkas)Kg28,0028,00Nohut (naturel)Kg2,502,50Kırmızı kabuklu mercimekKg2,402,40Kepek (buğday)Kg0,720,80Mısır Kg0,880,90BuğdayKg1,171,40
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