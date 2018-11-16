Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg131,68 131,68Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0037,51 Antep fıstığı (kavlak)Kg36,6638,00Antep fıstığı içi (sıra içi)Kg50,0050,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg96,0096,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg89,0089,00Ceviz içiKg43,0043,00Fındık (kabuklu)Kg10,0018,32Kırmızı pul biber Kg12,0015,50Dana eti (karkas)Kg26,0028,25Kuzu eti (gövde)Kg34,0039,65Sumak (toz)Kg11,7511,75Kuru üzüm (siyah)Kg10,013,70Nohut (naturel)Kg2,503,00Pirinç (baldo)Kg5,806,14BuğdayKg1,151,40
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