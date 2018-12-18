GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 92,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg92,5092,50Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0055,00Ay çekirdeği içi Kg5,305,30Buğday Kg1,301,34Buğday (aşurelik)Kg2,052,05Pirinç (baldo)Kg4,95 6,25Pirinç (dökme)Kg3,303,96Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,826,00
Okuyucu Yorumları 0 yorum