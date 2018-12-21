Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 84,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0036,47 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg84,08 84,08 Ay çekirdeği içi Kg5,705,70Arpa Kg1,001,00Mısır Kg0,911,04Pirinç (baldo)Kg4,555,90Pirinç (dökme)Kg3,303,66Nohut (naturel)Kg2,702,70Dana eti (karkas)Kg27,0028,00Koyun eti (gövde)Kg34,0037,00Kuzu eti (pirzola)Kg39,1939,60
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