Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg78,0078,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0036,47 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,80 45,80 Susam Kg9,009,00Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,804,80Pirina yağı Kg10,5010,50Margarin (yemeklik)Kg4,254,25Soya yağı Kg4,534,53Kırmızı biber (pul)Kg12,03 23,00Kekik Kg13,0014,50Kimyon Kg8,2510,00Sumak (toz)Kg12,0012,00Nane (kuru)Kg13,0013,00Dana eti (karkas)Kg25,5029,00
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