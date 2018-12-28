Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-128,31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç) Kg100,00128,31Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,50 65,68Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg161,00161,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg100,00108,35 Antep fıstığı (meverdi)Kg98,0098,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00Siirt fıstığı (çıtlak kavlak)Kg55,0055,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg60,73 62,00Dana eti (karkas)Kg28,0028,40Nohut (naturel)Kg2,402,40Bulgur (pilavlık)Kg2,152,15Bulgur (köftelik)Kg2,152,15
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