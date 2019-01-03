Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 82,90-86,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,5031,64Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg82,9086,85Antep fıstığı (çıtlak-2. kalite)Kg34,0034,00Dana eti (karkas)Kg28,0029,00BuğdayKg1,271,40Arpa Kg1,001,05MısırKg1,021,02Pirinç (baldo)Kg4,655,92Mercimek Kg2,903,13Ay çekirdeği (ithal)Kg10,5010,50Soya yağı Kg4,534,53
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