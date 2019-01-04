Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,2535,50 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0058,50Antep fıstığı (boz iç)Kg103,00103,00Antep fıstığı (meverdi)Kg90,0091,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0085,00Badem içi (tatlı)Kg52,3066,00Mısır (organik)Kg1,401,40Pirinç (baldo)Kg4,077,10Buğday Kg1,101,35Arpa Kg0,990,99Nohut (naturel)Kg4,004,00
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