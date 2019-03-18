GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 46-52,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg51,0051,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,0052,80Siirt fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg53,0053,00Kabuklu ceviz (kuru)Kg22,00 22,00 Badem içi (tatlı)Kg47,0056,97
Kuru üzüm (siyah)Kg12,7512,75Dana eti (karkas)Kg27,5029,50Kepek (bulgur)Kg0,650,84Bulgur (köftelik)Kg2,102,13Mısır Kg1,10
1,10Buğday (aşurelik)Kg2,252,25
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