FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-120 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00120,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,0053,00Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite) Kg44,0044,00Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)Kg80,00 80,00 Zeytinyağı (ham)Kg11,00 13,80 Buğday (yumuşak)Kg1,20 1,20 Buğday (kırık)Kg 0,931,00Buğday Kg 1,21 1,21Arpa Kg1,15 1,18Bulgur (pilavlık)Kg2,00
2,00Bulgur (köftelik)Kg2,002,10Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,202,20Nohut (naturel)Kg2,002,80

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB

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