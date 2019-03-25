GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,4736,47Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg52,5052,50Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,1980,19Kuru üzüm (siyah)Kg11,5014,50Kırmızı pul biberKg15,0018,00Dana eti (karkas)Kg27,0027,56Kırmızı kabuklu mercimekKg2,402,40BuğdayKg1,321,56Bulgur (köftelik)Kg2,132,40
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