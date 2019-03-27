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Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 10:54 | Son Güncelleme

Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83-93,50 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83-93,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,0093,50Badem içi (tatlı) Kg39,0039,00Buğday Kg1,51 1,51 Mısır Kg1,18 1,18 Pirinç (dökme)Kg 3,333,70Kırmızı mercimek (iç)Kg4,79 4,79 Mercimek (sarı iç)Kg 6,04 6,04 Nohut (naturel)Kg 3,00 3,00 Zeytinyağı (ham)Kg14,0014,00Soya yağı Kg 3,72 3,72Kanola yağı Kg 1,43 1,43

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB

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