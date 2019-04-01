GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 113,74-142,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg24,0030,50Antep fıstığı kabuklu (kavlak) Kg35,0435,04Antep fıstığı (kavlak- elekaltı)Kg26,0027,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,00 62,00 Antep fıstığı (boz iç)Kg113,74142,50Antep fıstığı (meverdi)Kg92,00114,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg78,00105,00Siirt fıstığı (kavlak)Kg54,5654,56Pirinç (baldo) Kg4,205,10 Mısır Kg1,14
1,14Arpa Kg1,101,22Buğday Kg1,301,67Bulgur (köftelik)Kg1,952,28
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