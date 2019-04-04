FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 12:53 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 lira arasından işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0036,00Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00120,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg56,0058,00Antep fıstığı içi (kırmızı iç)Kg82,0087,00Antep fıstığı (meverdi iç) Kg90,00100,00Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,621,69Sert buğday (İç Anadolu)Kg1,591,65Ekmeklik buğdayKg1,251,39Nohut (naturel)Kg2,002,60Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,602,68MısırKg1,051,19Dana (karkas)Kg29,5029,50

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı GTB TİCARET BORSASI

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