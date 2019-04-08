FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-36,50 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-36,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0036,50 Antep fıstığı (boz iç)Kg117,00130,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,0098,00Antep fıstığı (meverdi iç)Kg100,00110,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,00 61,00Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,622,72 Nohut (naturel)Kg2,102,60Buğday (sert)Kg1,691,74Buğday (ekmeklik)Kg1,351,39Mısır (birinci sınıf)Kg1,081,10Koyun etiKg35,0038,00Kuzu etiKg39,8440,93Un (baklavalık 50 kg)Ad122,77122,77Un (buğday)Kg1,621,82Un (mısır)Kg1,502,20Arpa (çakır)Kg1,351,36Kepek (buğday)Kg0,850,98

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruzMansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz
İlk yerli güneş enerji hücresini ürettiİlk yerli güneş enerji hücresini üretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa fiyat Gaziantep GTB TİCARET BORSASI ürün

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

5 liraya çeyrek altın! Talebe yetişemiyorlar...

5 liraya çeyrek altın! Talebe yetişemiyorlar...

Dolarda sert yükseliş!

Dolarda sert yükseliş!

Sigaraya hafta sonu zam geldi!

Sigaraya hafta sonu zam geldi!

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.