GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 112 ila 115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,0034,00 Antep fıstığı (boz iç)Kg112,00115,00 Badem içi (tatlı)Kg55,0055,00Mercimek (kırmızı kabuklu) Kg3,753,85Nohut (naturel)Kg2,202,66Fasulye (dermason)Kg7,097,80BarbunyaKg7,909,50Bulgur (köftelik)Ad2,602,60Buğday (aşurelik)Ad2,352,49Nişasta (mısır)Kg2,582,58 Pirinç (baldo)Kg7,377,50Pirinç (kırık)Kg2,552,55Buğday (sert)Kg1,801,80Nohut (8 mm) Kg3,953,95
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