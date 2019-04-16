GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 49,75 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,5236,48Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg49,7549,75 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00100,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,0090,07Kabuklu ceviz (kuru)Kg17,0018,50Fındık (kabuklu)Kg23,4023,40Fındık (kavrulmuş)Kg34,0047,50Kuru üzüm (siyah)Kg12,5012,50Zeytinyağı (ham)Kg10,0010,00Kırmızı pul biber Kg20,5722,01Dana eti (kemiksiz)Kg42,5044,50Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,502,50Bulgur (pilavlık)Kg2,002,50Pirinç (baldo)Kg5,505,50
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