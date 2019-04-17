GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 104-125 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg29,0036,04Antep fıstığı (kavlak)Kg35,0739,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg45,0045,00Antep fıstığı (boz iç)Kg104,00125,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg98,00103,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg87,0088,00Antep fıstığı (sıra içi)Kg50,0050,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)Kg55,0058,00Ceviz içi (kırık)Kg25,0026,00Zeytinyağı (ham)Kg11,3114,00Nohut (naturel)Kg2,403,00Buğday (sert)Kg1,731,73Dana eti (karkas) Kg29,3630,00Ceviz içi Kg38,0039,00
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