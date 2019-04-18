GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-130 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg125,00130,00Antep fıstığı (kabuklu ekstra)Kg40,64 40,64 Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 44,00 45,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg54,50 59,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 89,00 89,00Siirt fıstığı Kg 55,00 55,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg59,0059,00Ceviz içi Kg55,0055,00Badem içi (tatlı)Kg 47,06 52,00Dana eti (karkas)Kg 28,00
28,02Koyun eti (gövde)Kg36,00 40,12 Kuzu eti (gövde)Kg35,0036,25BuğdayKg 1,38 1,38
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