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Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 94,30 - 95,01 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 94,30 - 95,01 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,00
60,00Antep fıstığı (boz iç)Kg 110,80
110,80
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 94,30
95,01
Siyah kuru üzüm Kg 11,60 16,50Buğday (sert)Kg 1,86 1,86Buğday (kırık)Kg1,03 1,03 Buğday Kg1,51 1,63 Makarna (paketli)Kg 2,45 2,45Makarna (dökme)Kg2,29 2,40 Muz Kg 7,50 7,50Limon Kg 2,50 2,50
Dana eti (karkas)Kg28,00 32,00Koyun eti (gövde)Kg 35,00 39,00 Kuyruk yağı Kg28,00 28,00

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı borsa GTB

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