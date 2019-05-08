GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-108,26 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00108,26Antep fıstığı içi (boz kavlak)Kg44,25 50,00 Antep fıstığı içi (kavlak)Kg42,00 44,41 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,35 40,26 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg42,18 59,00 Antep fıstığı (meverdi)Kg95,0095,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,00 82,00Buğday firiğiKg4,00 4,00 Buğday firiği (çekilmiş)Kg6,00 6,80
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