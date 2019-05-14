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Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00130,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,0098,00Antep fıstığı (meverdi iç)Kg100,00110,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0061,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg35,00 37,50MısırKg1,271,32Nohut (naturel) Kg2,102,70Ekmeklik buğdayKg 1,271,52Sert buğday (Güneydoğu) Kg1,741,84Sert buğday (İç Anadolu) Kg1,701,75

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Antep fıstığı boz iç Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası GTB

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