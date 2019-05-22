FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90-99,95 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90- 99,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi(kavrulmuş)Kg90,0099,95 Antep fıstığı (kavlak)Kg40,00 40,00 Kuru üzüm (Besni)Kg 21,00 21,00Kuru üzüm (siyah)Kg17,00 17,00 Kırmızı pul biber Kg 15,0017,04 Reyhan Kg24,50 24,50 Dağ kekiği Kg 8,00 8,00Kekik Kg10,00 14,50 Kimyon Kg8,00
17,00 Sumak Kg15,00
15,00
Nane (kuru)Kg 11,00
15,50
Fasulye (dermason)Kg 9,00
9,00
Nohut (naturel)Kg 2,90
3,35
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,06
4,15

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB

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