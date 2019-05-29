Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 102-105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg102,00105,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg112,00 115,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 59,00 59,00Badem içi (tatlı)Kg 56,00 56,00Fındık içi (ekstra) Kg50,0050,00Fındık içi (kavrulmuş)Kg58,00 58,00 Dana eti (karkas)Kg 28,50 29,00 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,67 2,77 Nohut (naturel)Kg 2,933,08
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