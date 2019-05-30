Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 ila 42,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,00 42,72Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,4096,00Kuru üzüm (siyah)Kg12,5016,30Zeytinyağı (naturel)Kg10,00 10,00 Dana eti (karkas)Kg28,5028,50Tosun eti Kg28,5028,50Mısır Kg1,211,21Buğday (kırık)Kg1,051,05Bulgur (çekilmiş)
Kg2,203,02
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