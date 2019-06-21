GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 102-130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,50 43,27Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,0062,00Antep fıstığı (boz iç)Kg102,00130,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg104,00 104,00 Dana eti (karkas)Kg29,0030,00Kuzu eti (gövde) Kg30,0039,00Nane (kuru)Kg 10,0010,00Sumak (toz)Kg8,008,00Çörek otu Kg9,00 10,80KimyonKg12,0012,00BuğdayKg1,331,72ArpaKg1,201,20
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