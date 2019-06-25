GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 139-140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak)Kg48,0048,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0053,00Antep fıstığı (boz iç)Kg139,00140,00Antep fıstığı (kavrulmuş-2. kalite)Kg40,5049,00Kuru üzüm (siyah) Kg10,8015,00BuğdayKg1,361,77Mısır Kg 1,151,15Buğday (sert)Kg1,611,81Kırmızı biber (çöpsüz) Kg13,7515,20
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