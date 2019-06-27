GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimek Kg 3,593,59Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,40
2,40Kırmızı mercimek (iç ithal)Kg 3,14
3,14
Buğday (sert)Kg1,64 1,64 Buğday Kg 1,361,50 Arpa Kg1,201,20Pirinç (baldo)Kg5,14 5,20Pirinç (kırık)Kg1,901,90Bulgur (pilavlık)Kg 2,37 2,51Nohut (naturel)Kg3,28 3,28 Soya yağı (ithal)Kg3,82 4,07
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