Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasıda, kabuklu kuru cevizin kilogramı 19,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Ceviz (kabuklu-kuru)Kg19,8019,80Kırmızı mercimek (iç ithal) Kg3,073,07Nohut (naturel) Kg2,702,93Nohut (8 mm)Kg8,058,05Dana eti (karkas)Kg28,5029,00Nişasta (buğday)Kg4,606,00Bulgur (çekilmiş)Kg2,472,47Kepek (mısır)Kg0,861,45BuğdayKg 1,351,60ArpaKg1,041,13Pirinç (kırık)Kg1,901,90
Okuyucu Yorumları 0 yorum