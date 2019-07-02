GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 91-123 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg91,00123,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,00 53,00Antep fıstığı (kavrulmuş organik)Kg88,0088,00Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)Kg115,00200,00Karışık kuruyemiş Kg14,40 14,66 Ceviz içi Kg 46,0454,95 Badem içi (tatlı)Kg 52,08 57,50Fındık içi Kg 32,0054,95 Ay çekirdeği (kavrulmuş)Kg 10,0010,00Dana eti (karkas)Kg 29,0031,00
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